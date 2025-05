Campanha arrecada doações para bolsas destinadas a estudantes negros

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O financiamento coletivo é voltado para Açãoampliação do acesso e da permanência de estudantes negros no ensino básico e superior, além de oportunidades de formação em idiomas e intercâmbio. A campanha, que prossegue até 14 de junho, tem apoio financeiro da Fundação Tide Setubal, do Movimento Bem Maior, e da Fundação Lemann.

Na última edição, realizada em 2024, foram mobilizados R$ 916.965 para apoiar os estudos de estudantes negros. Do total, R$ 345.825 foram arrecadados por meio de financiamento coletivo, e R$ 571.140 por fundos de matchfunding. A expectativa para este ano é mobilizar mais de R$ 1 milhão em recursos.

As instituições que vão oferecer formação aos estudantes são Instituto Semear, Insper, FEA-USP, Escola Politeia e Associação Santa Plural do Colégio Santa Cruz.

Segundo a Tide Setubal, são selecionadas instituições de excelência, que têm a potência de formar lideranças e pouca representatividade negra no corpo discente.