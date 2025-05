Bolsonaro recebe alta após três semanas de internação

Ex-presidente deixou hospital em Brasília após passar por mais uma cirurgia. No dia anterior, ele chegou a publicar uma foto explícita mostrando seu abdômen aberto.O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar no fim da manhã deste domingo (04/05), depois de três semanas internado após uma operação para desobstruir o intestino. "Depois de três semanas, a alta hospitalar está prevista para hoje, domingo. Graças a Deus por este milagre", afirmou Bolsonaro mais cedo, nas suas redes sociais. Nos últimos dias, Bolsonaro, de 70 anos, apresentou uma evolução positiva, "sem dor ou febre" e "com a pressão arterial sob controle", segundo um boletim médico divulgado no sábado pelo hospital DF Star, em Brasília. Também foi suspensa a alimentação intravenosa, devido à "boa aceitação da dieta pastosa" por via oral. Ainda no sábado, Bolsonaro divulgou nas redes uma fotografia explícita da sua cirurgia, que mostrava seu abdômen aberto, com um grande corte que deixou seu intestino à mostra. Nas redes, vários usuários, inclusive apoiadores do ex-presidente, expressaram incredulidade e choque com esse tipo de exposição. "Como estavam as alças intestinais após o acesso à cavidade abdominal e liberação parcial das aderências", escreveu Bolsonaro junto à imagem. Bolsonaro havia sido internado em 13 de abril, quando foi submetido a uma cirurgia que durou 12 horas para retirar aderências no intestino e reconstruir a parede abdominal. A operação foi realizada após ele passar mal, no dia anterior, durante uma viagem ao Rio Grande do Norte. Desde o atentado a faca sofrido em 2018, Bolsonaro já passou por seis cirurgias abdominais. Em 2019, precisou de intervenção cirúrgica para reconstruir o intestino e corrigir lesões no fígado. Entre 2021 e 2022, precisou corrigir aderências intestinais e tratar uma obstrução intestinal. No ano seguinte, passou por uma nova operação para corrigir uma hérnia de hiato. Convocação para ato por anistia Ainda neste domingo, Bolsonaro disse também que participará, na quarta-feira, de uma manifestação em Brasília a favor de um projeto de anistia para os condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. "Regresso a casa revigorado. O meu próximo desafio: acompanhar a marcha pacífica pela mnistia humanitária na quarta-feira, 7 de maio", disse. Apesar dos pedidos por anistia, uma pesquisa divulgada em abril pela Quaest apontou que a maioria dos brasileiros é contra uma anistia. Segundo o levantamento, 56% dos brasileiros defendem que "os envolvidos nas invasões de 8 de janeiro" devem "continuar presos por mais tempo cumprindo suas penas". Entre os entrevistados, apenas 34% acham que eles não deveriam ter sido presos ou "já estão presos por tempo demais". Em abril, poucos dias antes de ser internado, Bolsonaro participou de uma manifestação em São Paulo, ao lado de sete governadores de direita, também para pressionar pelo projeto de anistia. Na ocasião, essa havia sido a primeira grande manifestação bolsonarista depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou denúncia contra o ex-presidente e outras sete pessoas pelos crimes de tentativa de abolição do Estado democrático de direito e golpe de Estado. A decisão do STF marcou a primeira vez que um ex-presidente eleito foi colocado no banco dos réus por crimes contra a ordem democrática estabelecida com a Constituição de 1988. jps (ots)