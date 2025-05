Suspeito de lavagem de dinheiro no Ceará é preso ao desembarcar no RJ

Imagem de apoio ilustrativo. Em 2024, ele e a esposa foram alvos de uma investigação policial no Ceará que resultou em mais de R$ 3 milhões em bens apreendidos / Crédito: Freepik

Um homem de 33 anos, investigado por lavagem de dinheiro, foi preso em flagrante na manhã dessa quarta-feira, 30, ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. O indivíduo já é alvo de investigações por envolvimento em crimes dessa natureza nos estados do Ceará, Minas Gerais e Espírito Santo.

A prisão é resultado de uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE). O suspeito, cujo nome não foi divulgado, é apontado como integrante de grupos criminosos especializados em diversos crimes no Brasil e no exterior. Em julho de 2024, ele havia sido preso em flagrante no Ceará por porte ilegal de arma de fogo, sendo posteriormente liberado mediante pagamento de fiança. Na ocasião, ele e sua esposa, de 35 anos, estavam sendo investigados por lavagem de dinheiro com origem em práticas ilícitas tanto no Brasil quanto na Europa.