Movimentos sociais fazem ato "combativo" em SP pelo Dia do Trabalhador

Na mensagem de divulgação do protesto, as organizações sindicais e os movimentos, que se declararam como "combativos", já deixavam claras as divergências com outro grupo que se articulou também na capital, nesta data. Essa segunda mobilização foi realizada na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte da capital.

As lideranças do ato na Avenida Paulista afirmam conclamar "à resistência e à luta por direitos". Elas ressaltam que preservam o princípio da independência quanto a governos e patrões.

"Diferente dos atos organizados por centrais que transformam a data em festivais de prêmios ou palanques para políticos burgueses, nossa mobilização reafirma o caráter histórico e combativo do 1º de maio", afirmam.

"Não aceitamos o financiamento de empresas nem a presença de governantes responsáveis pelos ataques contra a classe trabalhadora", emendam, esclarecendo o motivo da cisão.