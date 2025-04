PF deflagra operação contra quadrilha que enviou drogas à Europa e à África

A operação Narco Vela foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), nesta terça-feira, 29, para combater o tráfico internacional de drogas praticado por uma organização criminosa que destinava as substâncias ilícitas especialmente para os continentes europeu e africano .

Segundo a PF, a droga era transportada com o auxílio de equipamentos satelitais e em barcos e veleiros capazes de atravessar o oceano, de acordo com as informações apuradas pela CNN.



Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e integração de organização criminosa. Mais de 300 policiais federais e 50 policiais militares do estado de São Paulo participaram da ação.



Durante a operação Narco vela os agentes dão cumprimento a quatro mandados de prisão preventiva, 31 mandados de prisão temporária e 62 mandados de busca e apreensão, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará e Santa Catarina.

Mais três mandados de prisão preventiva são cumpridos nos países: Itália, Paraguai e Estados Unidos. Na ação, um veículo da marca Ferrari foi apreendido na Itália.