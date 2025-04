Saiba mais sobre cotas de diversidade regional do edital da TV Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A linha de financiamento voltada à TV Pública, em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, está organizada a partir de cotas regionais, para garantir a diversidade das obras que serão selecionadas, produzidas e, posteriormente, veiculadas na grade da emissora pública.

Entre as produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro que serão contratadas para a grade de programação da TV Brasil e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), no mínimo 40% deverão ser de proponentes sediados nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste e no mínimo 20% de produtoras da região Sul ou dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.