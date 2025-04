Embarcação é apreendida por pesca predatória em reserva de Niteroi

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Duas embarcações praticavam a pesca predatória na Praia de Itacoatiara, dentro da área da unidade de conservação, o que é proibido por lei.

Os barcos utilizavam uma rede, com 400 metros de comprimento, capturando inclusive espécies ameaçadas de extinção como a raia viola. A maioria do pescado apreendido era sardinha da espécie boca torta.

O pescado apreendido foi doado para as comunidades do Preventório, em Niterói, e do Rato Molhado, em Itaipu, beneficiando cerca de 100 pessoas.

Autuação

O proprietário da embarcação foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de Niterói onde foi autuado em flagrante. Ele responderá pela prática do crime de pesca ilegal, cuja pena pode chegar até três anos de reclusão, além de multa.