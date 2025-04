Rádio MEC estreia série original de Ruy Castro sobre boleros e tangos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A série original explora a evolução e a história de dois dos mais emblemáticos gêneros da música popular: o tango e o bolero. Com uma abordagem detalhada, Ruy Castro mistura pesquisa histórica e narrativa envolvente para mostrar como essas influências musicais se entrelaçaram com a cultura brasileira.

“O bolero e o tango eram especiais. Faziam parte do dia a dia musical do brasileiro como se fossem coisa nossa”, define o jornalista, sobre as canções criadas nas décadas de 1940 e 1950. A cada semana, os ouvintes da Rádio MEC vão conferir uma edição inédita: O Bolero no Brasil, O Brasil do Bolero, O Tango Namora o Samba e E o Brasil Cai no Tango.

A produção de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu está disponível em diversas plataformas. Além de acompanhar no dial da emissora, o público pode conferir o conteúdo exclusivo no app Rádios EBC, na transmissão em streaming no site da emissora pública e em formato podcast pelo Spotify.

Primeiro episódio

Em O Bolero no Brasil, episódio de estreia da série, Ruy Castro destaca a vinda de diversos cantores latino-americanos para o Brasil, incluindo artistas do México e de Cuba, onde o bolero reinava. O programa lembra ainda que até os cantores brasileiros adoravam cantar boleros, em espanhol ou mesmo em português.