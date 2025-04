Joyce Moreno apresenta novo álbum no Cena Musical, da TV Brasil

A cantora, compositora, arranjadora e instrumentista Joyce Moreno é a atração do Cena Musical que a TV Brasil exibe neste sábado (12), à meia-noiteO show foi gravado com exclusividade pela emissora pública no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro.

Acompanhada de Tutty Moreno (bateria), Lula Galvão (guitarra) e Bruno Aguilar (baixo), Joyce interpreta composições próprias, como Samba de Mulher, Monsieur Binot, Brasileiras Canções, Todo Mundo, O Mar é Mulher, Carnaval é Mesmo Assim, Boiou, Mistérios, Essa Mulher, Tantas Vidas, A Velha Maluca e Mulheres do Brasil/Feminina. A convidada do Cena Musical também entoa sucessos consagrados: Águas de Março (Tom Jobim), Medo de Amar (Vinícius de Moraes), Desafinado (Tom Jobim e Newton Mendonça), Upa Neguinho (Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri) e Samba da Benção (Baden Powell e Vinícius de Moraes).

Desde nova, a música fez parte da vida de Joyce Moreno, que sempre revelou grande habilidade ao tocar violão. Aos 19 anos, a artista se transformou na primeira compositora da história da MPB a se expressar no gênero feminino.

Além de pioneira, Joyce Moreno coleciona sucessos com 42 discos lançados e cerca de 400 composições gravadas por alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Elis Regina e Milton Nascimento. Joyce foi quatro vezes indicada ao Grammy Latino, em 2000, 2004, 2005 e 2010.

Sobre o programa

Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da nossa música. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A série semanal traz shows que revelam e celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira.