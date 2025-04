Marginal Tietê permanece interditada devido a buraco na pista central

A pista central da Marginal Tietê, no sentido Castello Branco, na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes continua totalmente interditada, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O bloqueio é devido a um enorme buraco na pista no trecho sob responsabilidade da concessionária AutoBAn. O solapamento está cerca de 400 metros antes da Ponte Atílio Fontana, no acesso da pista local para a central.

“Os motoristas devem seguir pelas pistas local e expressa. Os agentes da CET estão auxiliando na fluidez do trânsito na área”, diz a CET.