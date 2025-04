Vítimas de acidentes com motos aumentam em Araruama

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A unidade - construída pelo governo do estado - recebeu mais de 1,2 mil pacientes, sendo 925 acidentados. Ela é uma referência regional para casos de traumato-ortopedia.

“A estatística mostra como foi importante a implantação do Centro de Trauma na região. Ele está salvando muitas vidas pela agilidade no atendimento especializado. Parabenizo a equipe do hospital pela dedicação e o belo trabalho que vem sendo desenvolvido. E apelo aos motoristas para que tenham consciência e respeito no trânsito”, disse o governador Cláudio Castro.

O diretor da unidade, Mário Jorge Espinhara, conta que, em 2024, foram 438 casos de acidentes de motos; 131 com automóveis, 85 de quedas e 80 atropelamentos. Em 2025, esse número permanece alto: entre janeiro e fevereiro, houve 144 atendimentos a vítimas de motos; 42 de carros e 19 atropelamentos.

O médico avalia ainda que os números revelam uma predominância de pacientes do sexo masculino, principalmente devido a uma maior exposição a acidentes de trânsito. O perfil é de adultos jovens, tanto moradores da região quanto turistas, com tempo médio de internação variando conforme a gravidade do trauma.