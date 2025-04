Pé-de-Meia Licenciatura: resultados preliminares são divulgados

O resultado da primeira chamada pode ser conferido no portal da Cepes. O período para contestação do resultado vai até a próxima quarta-feira, 10

O Pé-de-Meia Licenciaturas é uma iniciativa do MEC que concede bolsas a alunos matriculados em cursos de licenciatura. O objetivo é incentivar a formação de professores e contribuir para a melhoria da educação básica no País.

Os candidatos podem consultar os resultados no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O período para apresentação dos recursos contra o resultado preliminar teve início no sábado, 6, e segue até a próxima quarta-feira, 10. O resultado final será divulgado no dia 14 de abril.

Pé-de-Meia Licenciatura: o que é e como funciona

Estudantes aprovados em cursos de licenciatura por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), também podem ser contemplados, desde que tenham alcançado nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.