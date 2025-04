Escolas voltam a funcionar em Angra e cidade retorna à normalidade

A orientação é que as pessoas permaneçam nos abrigos até que a Defesa Civil faça a vistoria dos imóveis e ateste que é seguro voltar para casa. Apesar do temporal, não houve mortes na cidade, atingida por fortes chuvas nos últimos dias.

As aulas recomeçaram hoje (7) na maioria das escolas do município, mas, em algumas, as atividades ainda não foram reiniciadas. As aulas na Escola Municipal Professora Manoelina Rodrigues Barbosa, no Parque Mambucaba, serão retomadas nesta terça-feira (8), após a conclusão das obras de recuperação do imóvel, que sofreu danos de pequeno porte por conta das chuvas do fim de semana.

Na quarta-feira (9), voltam as aulas no Centro Municipal de Educação Infantil Cemei, no Parque Mambucaba I. As pessoas que estavam abrigadas nessa unidade foram transferidos para o Cemei Dolores Gritten, que continua funcionando como abrigo temporário para 127 moradores da cidade.

O Cemei Parque Mambucaba II está funcionando, desde a manhã desta segunda, como centro de cadastramento e distribuição de kits de limpeza e higiene pessoal — uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Tanto esta unidade quanto o Cemei Dolores Gritten continuam sem previsão de volta às aulas.

Segundo Lauro Oliveira, assessor da Defesa Civil de Angra, as condições do tempo no município estão melhorando.