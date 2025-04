Extremistas que ameaçaram estudantes da UnB suspendem ato em campus

Um grupo reduzido de supostos manifestantes chegou a se concentrar em frente à Biblioteca Central do campus Darcy Ribeiro, no bairro Asa Norte, por volta das 16h30, mas eles se dispersaram sem qualquer registro de confronto , segundo informou a reitoria da universidade.

Um dos organizadores do ato é Wilker Leão, estudante de história que está suspenso das aulas e atividades da universidade desde o ano passado e, atualmente, sofre um processo disciplinar discente (PDD) que pode expulsá-lo definitivamente da UnB. O motivo é o comportamento de gravar aulas e cenas no campus sem consentimento, publicar em redes sociais com versões editadas, descontextualizadas para denunciar uma suposta "politização em sala de aula".

Chamado de "Make UnB free again", em alusão ao slogan do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ato, divulgado em grupos de WhatsApp, pregava agressão a estudantes, com menções como "trocar porrada com os vermes" e "porrada nos comunistas".

A reitoria da UnB informou, também nesta sexta, que reforçou a segurança patrimonial, com a ampliação da equipe de vigilância terceirizada, "que atua de forma articulada com a vigilância orgânica da UnB, e a adequação do sistema de videomonitoramento, com acompanhamento contínuo e redução de pontos cegos nas áreas de circulação".

Também de acordo com a nota, houve melhoria da infraestrutura de iluminação externa, especialmente nas áreas de maior circulação de estudantes, servidores e visitantes, bem como maior atuação integrada com os órgãos de segurança pública do Distrito Federal e Polícia Federal.