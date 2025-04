SP tem queda em crimes contra a vida em fevereiro; estupros aumentam

Em fevereiro,, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (31) pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do governo do estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No mês passado, o estado de São Paulo registrou 202 homicídios dolosos, em que há intenção de matar. Esse número representou uma queda de 6,4% em relação aos 216 crimes registrados em fevereiro de 2024. Esse foi o menor patamar para o período desde o ano de 2001, informou a pasta.

A quantidade de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, teve uma queda histórica, somando dez casos no mês, seis a menos que na comparação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a secretaria, esta foi a primeira vez, em 25 anos, que este crime teve uma incidência menor ou igual a dez ocorrências no segundo mês do ano. A maior queda foi registrada no interior paulista, que passou de sete para três roubos seguidos de morte.

Quanto aos feminicídios, 20 crimes foram confirmados em todo o estado no mês passado, sete mortes a menos do que o registrado em fevereiro de 2024.