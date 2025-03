Escola do Teatro Bolshoi no Brasil completa 25 anos

Bruno Miranda era criança no ano 2000, quando o balé entrou em sua vida. Ele foi atraído pela dança quando fazia parte do Projeto Dançando na Escola, em uma unidade da rede pública de Santa Catarina. Na época, sua professora também trabalhava na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que dava seus primeiros passos no país, e foi assim que ele conheceu a possibilidade de dançar balé. No ano seguinte, com o incentivo da família, Bruno entrou para o Bolshoi. Nesses 25 anos, os dois se tornaram referências na dança dentro e fora do Brasil.

Única filial no Brasil do famoso Teatro Bolshoi da Rússia, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil (ETBB) funciona desde 15 de março de 2000, na cidade catarinense de Joinville, em Santa Catarina. Com 25 anos de atuação, a instituição de direito privado, sem fins lucrativos, tem apoio da Prefeitura Municipal de Joinville, do Governo do Estado de Santa Catarina e dos ‘Amigos do Bolshoi’, empresas e pessoas físicas socialmente responsáveis que contribuem com o projeto por meio de serviços prestados e patrocínios não incentivados ou incentivados por leis de incentivo à cultura municipal, estadual e federal.

“Parece clichê falar isso, mas o Bolshoi representa a minha vida. Eu não estaria onde estou hoje, morando na África do Sul, em Johanesburgo, trabalhando com balé e com dança, se não fosse o Bolshoi. A minha família sempre foi muito humilde. A gente nunca teve dinheiro para bancar estudos. Tudo que conquistei hoje foi por meio da dança, e poder dar um suporte para a minha família também”, afirmou.

a lista dos aprovados para o Bolshoi era publicada em um jornal. “Minha mãe comprou o jornal e fiquei super feliz de ver meu nome lá. Fiz oito anos de curso na escola, depois, passei quase três anos na Cia Jovem [da ETBB]. Ao todo, foram 11 anos, e peguei bem o início do Bolshoi. Sou da segunda turma de formandos”, orgulhou-se em entrevista à Agência Brasil , direto da África do Sul.

Em 2011, Bruno se mudou para o Rio de Janeiro para trabalhar com a coreógrafa Deborah Colker e sua companhia, com quem viajou para diversas cidades dentro e fora do Brasil. Em 2013, o destino foi Belo Horizonte. Lá, trabalhou na Cia Sesc de Dança. Durante quatro anos, teve contato com coreógrafos nacionais e internacionais e ampliou sua experiência em diversas técnicas clássicas e contemporâneas.

A mãe deu apoio a Bruno, mas não pôde ir com ele na audição de seleção, porque tinha que cuidar dos outros três filhos menores. Foi uma tia, que pegou dinheiro emprestado para pagar as passagens de ônibus, que levou o sobrinho.

Os planos futuros têm a ver com o desenvolvimento dos estudos de nutrição. “Quero me formar em nutrição e fazer pós-graduação em fisiologia e biomecânica do exercício, por que eu quero dar suporte aos bailarinos. Temos fisioterapia, pilates, mas acho que falta algo direcionado para o balé, para a dança”, ensinou.

Com formação em curso em outra área, o bailarino disse que não há chance de ele se desconectar da dança e do Bolshoi, que ainda o influenciam.

“Até hoje, tenho uma troca, uma ligação muito grande. Fui de férias, agora em dezembro e janeiro, e passei lá na escola. Fiz aulas, vi meus antigos professores. Foi muito legal saber também que os bailarinos e alunos, que estão lá, sabem quem sou eu. A minha ligação com o Bolshoi é tão forte que até hoje as pessoas sabem quem sou eu. Eu me formei em 2008, mas até hoje as pessoas comentam sobre mim, sobre minha carreira, ou me acompanham nas redes sociais. Isso para mim é o mais importante, porque isso vai me levar para o que eu quero no futuro”, apontou.

Se depender de Bruno, a vida vai seguir com a dança por mais alguns anos, mas, se precisar parar de dançar por qualquer motivo, quer continuar trabalhando com a nova geração. “Aqui, na África do Sul, além de ser bailarino, sou coreógrafo, fiz algumas produções para a companhia e também dou aula para a escola daqui".