Xodó de Cozinha, da TV Brasil, destaca empreendedorismo feminino

leva ao ar neste sábado (29), às 13h, mais um episódio inédito do Xodó de Cozinha. Desta vez, o programa aborda o, em um bate-papo com Lidiane de Paula, secretária municipal de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro.

Entre uma conversa e outra com a convidada, Regina mostra receitas deliciosas e simples com tomate. Ela apresenta seu clássico molho de tomate, feito com os frutos considerados “fora do ponto”. Lidiane e Regina também preparam macarrão com molho de tomate e casca de melancia, e geleia de tomate.

O tomate é um alimento versátil e está muito presente na mesa do brasileiro. É um fruto rico em nutrientes, como vitaminas A, B, C e K, e minerais, como potássio, cálcio e ferro. Tem também licopeno, um antioxidante que dá ao fruto a cor vermelha.

O conteúdo original da emissora pública tem como prioridade a alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos. O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no App TV Brasil Play.