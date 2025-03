Plano Clima: consulta para adaptação de setores econômicos está aberta

O Plano Clima é a política nacional que vai orientar o país no enfrentamento à mudança climática até 2035 . É dividido em dois componentes: a Estratégia Nacional de Mitigação, para a redução das emissões de gases de efeito estufa do país, e a Estratégia Nacional de Adaptação, para promover mudanças necessárias, com desenvolvimento sustentável e justiça social.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, além do ambiente digital, o Plano Clima tem um amplo processo participativo por meio de espaços presenciais de discussão e deliberação em seminários, oficinas, diálogos e reuniões.

Todo o processo de construção da política pública é coordenado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), que tem a participação de representantes de 22 ministérios, além de integrantes da Rede Clima e do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima.

O plano integrará a Política Nacional sobre Mudança do Clima, prevista para ser lançada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em novembro, em Belém, capital do Pará.