Morre, no Rio, o músico Bida Nascimento

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bida, filho do escritor e ativista Abdias Nascimento e da atriz Léa Garcia, estava internado no Hospital Badim, no Maracanã, bairro do Rio de Janeiro, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).