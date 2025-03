Biblioteca Nacional lança livros contam sua história e a do Brasil

"Preservar a história dela [Biblioteca Nacional], com certeza, contar mais da história dela, na verdade é preservar e contar mais a história do nosso país, das instituições do Brasil", defende ele, que afirma que o título A Biblioteca e a Nação é uma provocação do quanto as duas histórias se entrelaçam.

O lançamento das publicações, que é uma parceria da entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) com o grupo de pesquisa Sociedade, Memória e Poder, vai ocorrer no Auditório Machado de Assis, na sede da Biblioteca Nacional, no centro do Rio, a partir das 14h30. O público poderá participar de um bate-papo com os autores que estarão presentes. A entrada é gratuita, e quem não puder estar no local terá condição de acompanhar por transmissão ao vivo no YouTube.

De acordo com a FBN, o livro A Biblioteca e a Nação: entre catálogos, exposições, documentos e memória, baseado em estudo de conteúdos dos Anais da Biblioteca Nacional, busca entender os caminhos e descaminhos na construção do imaginário social sobre o que é a Nação brasileira pela Biblioteca Nacional. O texto analisa ainda os acervos chamados de Memória do Mundo pela Unesco e as exposições em comemorações e efemérides nacionais.