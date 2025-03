Criminosos sequestram cinco ônibus na zona norte do Rio de Janeiro

O ato foi na Rua Barão do Bom Retiro, importante ligação entre o subúrbio carioca e bairros mais próximos ao centro da cidade, como Vila Isabel, Grajaú e Andaraí.

Segundo a Polícia Militar (PM), o sequestro é uma retaliação de criminosos à ocupação, por parte da PM, do Morro São João, que ocorre desde janeiro. A presença da polícia na comunidade tem como meta principal impedir disputas entre facções rivais dos morros São João e do vizinho Macacos, que dura mais de um ano.

Os cinco ônibus foram deixados no meio da pista sem as chaves, de forma a dificultar a remoção dos veículos. Um reboque foi acionado para liberar a via, na altura da rua Acaré.

Linhas

O Rio Ônibus - Sindicato das Empresas de Ônibus do Município do Rio de Janeiro - informou que os veículos usados como barricadas são os seguintes: