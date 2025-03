Voluntários retiram mais de 600 kg de resíduos da Baía de Guanabara

Mais de 600 quilos (kg) de resíduos foram recolhidos, neste sábado (22), em áreas da Baía de Guanabara por voluntários que participaram do Clean Up Bay, em celebração ao Dia Mundial da Água. Mais de 600 quilos (kg) de resíduos foram recolhidos, neste sábado (22), em áreas da Baía de Guanabara por

“Mutirões de limpeza não são apenas sobre coleta de resíduos, mas sobre fortalecer a cultura oceânica, conscientizando a população sobre os impactos do lixo nos ecossistemas. Cada pessoa aqui pode ser um agente de mudança, reduzindo sua geração de lixo, se engajando com ações ambientais e tornando suas escolhas mais sustentáveis”, destacou o gerente de Projetos Ambientais da Petrobras, Gregório Araújo. De acordo com ele, cerca de 1 mil voluntários trabalharam em seis pontos do entorno da baía, na Praia do Flamengo, na capital fluminense, São Gonçalo (Praia das Pedrinhas), Cachoeiras de Macacu (Poço do Valério), Niterói (Charitas), Tanguá (Rio Caceribu) e Maricá (Praia do Recanto). Participação Além da coleta, triagem, pesagem e categorização dos resíduos, os 11 projetos, junto com a Petrobras, organizaram um circuito com atividades de educação ambiental, que, para Araújo, transformou a sensibilização ambiental em uma experiência envolvente para todas as idades. Só na Praia do Flamengo, foram 400 participantes, desde crianças pequenas, adolescentes, até adultos e idosos.

Os resíduos coletados, os que forem possíveis, serão replicados por dois projetos de catadores de material reciclável e os demais serão descartados adequadamente.

“Os dados levantados ajudarão a identificar os tipos de resíduos que chegam à costa e têm o potencial de orientar a implementação de ações concretas pelo poder público”, explicou Gregório Araújo. Entre os projetos socioambientais que fazem parte da Redagua estão Coral Vivo, Guapiaçu, Meros do Brasil e UÇÁ. Nesta edição, além das parcerias com o poder público, outros projetos parceiros da Petrobras, como Aruanã, Cavalos Marinhos, Costão Rochoso, Sigas Maricás e Orla Sem Lixo Transforma, também estiveram presentes. Inspirada no Clean Up Day — Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias — a iniciativa tem o objetivo de ampliar os resultados por meio do trabalho em rede, com foco nas regiões que carecem de ações efetivas de coleta de resíduos.

“Com diversas ações coordenadas e integradas, os projetos da Redagua demonstram que a Baía de Guanabara continua viva e resiliente, mostrando o potencial de recuperação e conservação dessa importante região costeira”, explicou a Petrobras. Impacto Desde sua primeira edição, em 2022, o Clean Up Bay já contou com a participação de 916 voluntários e recolheu quase três toneladas de resíduos que chegariam ao mar. A maior parte do material recolhido é composta por plásticos.