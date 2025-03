Plantas alimentícias não convencionais são tema do Xodó de Cozinha

A edição inédita do Xodó de Cozinha, exibido pelaneste sábado (22), às 13h, mostra os diversos usos das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) como alternativa para enriquecer o cardápio. Para falar do assunto, a chef Regina Tchelly recebe a culinarista Áurea Andrea.

Regina e Áurea mostram que com as PANCs a criatividade voa longe, seja em pratos salgados, doces ou bebidas. Enquanto cozinham, elas destacam o poder da alimentação com as plantas.

Ao longo do episódio, as duas preparam tapioca de flores e moqueca pancadona. Outra receita elaborada no programa deste sábado é o bolo de chaya, planta da família da mandioca, também chamada de espinafre de árvore. Devido a seus altos valores nutricionais, a chaya é considerada um super alimento.

O conteúdo original da emissora pública prioriza a alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos. O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no app TV Brasil Play.