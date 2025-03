Orquestra Ouro Preto lança álbum e prepara ópera de Feliz Ano Velho

Com sucesso internacional e forte presença nas plataformas digitais, o grupo prepara ainda uma adaptação em ópera do livro Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva, que será apresentada ao público pela primeira vez na Praia de Copacabana, em junho.

O início da trajetória, iniciada em 2000, foi no interior de Minas Gerais. Ao longo dos anos, a Orquestra foi ampliando suas atividades até se tornar um dos grupos mais inovadores e permanentes do Brasil. A valorização da música brasileira e a democratização do acesso à arte marcam a jornada da Orquestra, que incentiva também a renovação de repertórios nacionais.

A celebração do jubileu de prata do grupo neste ano contou com uma turnê por países da Europa, com participação do cantor e compositor Alceu Valença. As apresentações em teatros de Paris, Londres, Berlim, Utrecht, Barcelona, Porto e Lisboa tiveram ingressos esgotados.

Não à toa, o reconhecimento em palcos internacionais, reflete no número de fãs ao redor do mundo. Nas redes sociais e plataformas digitais, a orquestra é a mais ouvida da América Latina, superando 240 mil seguidores no Instagram, mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify e milhares de acessos no YouTube.