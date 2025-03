Ação da PF mira tráfico internacional de fuzis de Miami para o Rio

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta quinta-feira (20), 14 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico internacional de armas, no Rio de Janeiro.

A Operação Cash Courier é um desdobramento da Operação Senhor das Armas, desencadeada em 2017 , que apreendeu 60 fuzis no Aeroporto Internacional do Rio (Tom Jobim/Galeão).

Investigações da PF identificaram o suspeito de chefiar a organização criminosa, que teria sido responsável por trazer 2 mil fuzis de Miami, nos Estados Unidos, para o Rio de Janeiro.

As armas eram contrabandeadas para o Brasil e, depois, distribuídas a uma facção criminosa fluminense, que controla diversas comunidades no estado.

O homem apontado como líder do esquema criminoso usava outras pessoas e empresas para adquirir imóveis e outros bens, com o objetivo de lavar o dinheiro obtido com o tráfico internacional de armas.