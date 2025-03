Polícia prende mais um envolvido em latrocínio de ciclista em SP

Foi preso na manhã desta quarta-feira (19),, na região do Itaim Bibi, em São Paulo, em 13 de fevereiro.

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 27 anos de idade, foi encontrado em Paraisópolis , na zona sul, durante uma operação da 1ª Delegacia de Roubos e Latrocínios. O comparsa dele, responsável por atirar no ciclista, já havia sido preso há pouco mais de uma semana.

De acordo com os investigadores, o suspeito tem passagens criminais por tráfico de drogas e receptação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), após uma investigação minuciosa, que envolveu análise das câmeras de segurança e da rota usada pela moto, o investigado foi surpreendido pelas equipes nas primeiras horas da manhã, enquanto ainda dormia. Na casa dele foi apreendida uma arma, possivelmente usada no latrocínio contra o ciclista, que foi encaminhado à perícia.

Segundo o delegado Ronaldo Sayeg, responsável pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), pela análise das câmeras de segurança, os investigadores notaram as características físicas dele e perceberam que era um homem mais forte.

“Depois, acompanhamos toda a rota realizada por essa moto, que saiu lá de perto do parque, onde o Vitor foi morto, até a comunidade de Paraisópolis”, explicou.

Os policiais conseguiram os dados pessoais e o endereço do investigado. Com as provas, a Justiça expediu o mandado de prisão.