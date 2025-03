Bonde de Santa Teresa estende horário no ramal Paula Mattos

Desde janeiro de 2024, o governo do Estado tem promovido a revitalização desse tradicional meio de transporte, através de investimentos na recuperação de trilhos e rede aérea, além de ampliação da frota e da equipe. Além disso, desde abril do ano passado, 34 novos profissionais foram contratados, entre motorneiros, auxiliares e supervisores.

”É muito satisfatório saber que cumprimos com êxito a fase de operação assistida de um trecho que estava inativo há dez anos. Seguiremos atentos e realizando os ajustes necessários em prol da população", destacou Fabrício Abílio, presidente da Central Logística, ao completar:

"Cerca de 40 mil pessoas que moram em Santa Teresa serão beneficiadas com a revitalização completa do trajeto, que vai promover a conexão do bonde com o Cristo Redentor.”