Operação resgata 25 pessoas em situação análoga à escravidão no AM

Uma operação conjunta coordenada pela Polícia Federal (PF) resultou no resgate de 25 trabalhadores submetidos a condições semelhantes à escravidão,. Batizada de Operação Xapiri, a ação ocorreu entre os dias 10 e 14 de março, na região de Borba (AM), cerca de 200 quilômetros ao sul de Manaus.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a fiscalização foi deflagrada para combater o garimpo ilegal no Rio Madeira e a atuação de organizações criminosas, coibir eventuais crimes ambientais e assegurar os direitos dos trabalhadores.

A PF informa que a investigação teve início após conflitos entre garimpeiros e indígenas, “o que levou a indícios de que a população local estaria sendo cooptada por facções para atuar no garimpo ilegal na região”. Instrumentos e maquinários apreendidos foram destruídos, incluindo 23 dragas e várias embarcações.

Além de agentes da PF e de auditores-fiscais do ministério, a operação contou com o apoio de representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Polícia Ambiental Militar.

Agora, o MPT tentará identificar os responsáveis por submeter o grupo de trabalhadores a condições análogas à escravidão para responsabilizar os envolvidos. “Um dos principais objetivos é identificar as lideranças, os proprietários de dragas e as áreas dragáveis utilizadas na atividade ilegal para responsabilizar os envolvidos e desmantelar financeiramente a organização criminosa que se instalou na região”, informou a PF, em nota.