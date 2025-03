Veículos da EBC exibem especiais em homenagem a Elis Regina

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A faixa de especiais da Rádio Nacional estreia novo horário neste domingo (16), às 22h, com um conteúdo raro de entrevista com Elis Regina preservado no acervo da emissora pública. O tributo resgata uma conversa exclusiva gravada pela cantora com o apresentador Darci Marcelo, no programa Música Brasileira Especial, que foi ao ar em 1982, após a morte da artista. O conteúdo será disponibilizado, na íntegra, no site da Rádio Nacional no dia de nascimento da musa.