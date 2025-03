Gastronomia social é tema do programa Xodó de Cozinha deste sábado

Selene Penaforte (à direita na foto), superintendente na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, do Ceará, é a convidada do programa apresentado pela chef Regina Tchelly.

Em um bate-papo descontraído, Regina Tchelly apresenta o conceito de aproveitamento total dos alimentos e como ele pode gerar impactos não apenas dentro de casa, mas também no meio ambiente e na sociedade. Ao lado de Selene Penaforte, a apresentadora ensina diferentes receitas que podem ser servidas – e vendidas – em festas e celebrações usando a beterraba inteira.

Durante a atração da emissora pública, Regina apresenta um brilho labial feito de beterraba, mostrando que os alimentos rendem muito mais do que apenas receitas de comidas. Entre uma conversa e outra, ela também prepara pão de beterraba e sal de casca de beterraba.

O conteúdo original da emissora pública prioriza a alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos. O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no app TV Brasil Play.