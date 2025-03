São Paulo tem programação cultural diversa pelas ruas do centro

O Largo do Café, a Avenida Vieira de Carvalho (altura do nº 31), Praça do Patriarca e Praça Antonio Prado são os logradouros públicos que recebem as primeiras atividades culturais do novo projeto, com eventos já confirmados até 5 de abril.

Com foco nos artistas de rua, as ações incluem diversas linguagens, como teatro, circo e música. Entre as atrações dos próximos dias estão Discopédia, DJ Lady Brown, Samba de Dandara, Cortejo Sanfonada, da Cia Chegança, Fizz Jazz - swing band ao estilo de New Orleans do início do século 20, e Quarteto em Dó Machado, grupo de música instrumental brasileira.

Cinema

A nova programação do Circuito Spcine exibe, até 19 de março, os filmes Flow e Sing Sing, indicados ao Oscar, com sessões disponíveis na Galeria Olido e no Centro Cultural São Paulo, ambos na região central da cidade. Os ingressos são vendidos a preços populares. Flow foi vencedor do Oscar de Melhor Animação, e Sing Sing teve três indicações à premiação.

A 13ª edição da Mostra Tiradentes SP, que vai até 19 de março, antecipa para o público os destaques do cinema brasileiro contemporâneo para este ano. São 27 filmes brasileiros, inéditos em São Paulo, apresentados no Cinesesc e no Centro Cultural São Paulo. Entre os destaques da programação, está a exibição dos vencedores da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes.