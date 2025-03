RJ doa imóveis para governo federal usar no Minha Casa, Minha Vida

O governo do Rio de Janeiro vai doar sete imóveis ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), da Caixa Econômica Federal, para promover a construção de 1.040 moradias por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, com a finalidade de combater o déficit habitacional no estado.Para o governador Cláudio Castro, a medida traz mais dignidade e garantia de moradia para famílias fluminenses.