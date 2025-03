Radioagência Nacional lança podcast Trilhas Amazônicas

As reportagens em texto da série Trilhas Amazônicas já estão disponíveis no site da Agência Brasil. Elas abrem o ano da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro de 2025, em Belém, no Pará.

Nessas reportagens, além de conhecer vários trabalhos e experiências em campo, o repórter Rafael Cardoso e a fotógrafa Tânia Rêgo, da Agência Brasil, acompanharam a terceira edição do TEDx Amazônia, evento de palestras curtas que teve o objetivo de conectar elementos da floresta com a sabedoria de seus habitantes e defensores. A equipe viajou a convite da CCR, a empresa patrocinadora do TEDx Amazônia 2024.

Bioma

O bioma da Amazônia cobre metade do território brasileiro, incluindo todos os estados da Região Norte, além de parte do Mato Grosso e do Maranhão. Ocupando uma área de quase 9 milhões de quilômetros quadrados na América do Sul, entre Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela, a Amazônia também abriga cerca de 33 milhões de habitantes, incluindo 1,6 milhão de indígenas.