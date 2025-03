Barcas que fazem travessia da Baía de Guanabara terão tarifa reduzida

“Mudamos a gestão das barcas. Hoje temos um modelo onde o Estado tem maior controle sobre a operação, exigindo mais melhorias. No novo contrato, a empresa vai receber por milha náutica. Andou, recebe. Não andou, não recebe. Essa foi uma mudança fundamental, que viabilizou a redução do preço da passagem, e vai permitir o aumento do número de usuários”, afirmou o governador do Rio, Cláudio Castro.

Economia

Com mais de 10,3 milhões de embarques em 2024, a linha Praça XV – Arariboia, em Niterói, é o principal trecho do transporte aquaviário do estado, com cerca de 80% da demanda de passageiros de todo o sistema. A redução vai representar para os passageiros uma economia de R$ 132 por mês, considerando viagens em 22 dias (ida e volta), quase 9% do salário mínimo.

A redução da tarifa foi possível com novo modelo de contrato, em que o operador é remunerado com base na quantidade de milhas náuticas e não mais pela receita da venda de passagens.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, disse que a parceria com o governo do estado vai melhorar a mobilidade em Niterói e nas cidades vizinhas. “A gente está aqui tratando do interesse da população. Reduzir a tarifa de R$ 7,70 para R$ 4,70 vai beneficiar muito Niterói, mas também a população de São Gonçalo, assim como o Catamarã Charitas, que a prefeitura paga parte do subsídio, além da população de Maricá”.