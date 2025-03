Acusado de estupro no Cariri é preso em São Paulo

Um homem de 28 anos foi preso na quarta-feira passada, 13, em São Paulo , em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por crime de estupro na região do Cariri , no Ceará .

A ação foi resultado do trabalho conjunto entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco-SP), a Coordenadoria de Planejamento Operacional da Polícia Civil do Ceará (COPOL/PC-CE) e a Delegacia da Mulher de Juazeiro do Norte-CE, com apoio operacional do 3º Batalhão de Choque (3º BPChq) da Polícia Militar de São Paulo.