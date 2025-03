Chuvas devem retornar no período da tarde na capital paulista

Segundo a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE), podem ocorrer pontos de chuvas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas localizadas de vento , o que em conjunto com o solo úmido mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra na região metropolitana da cidade.

De acordo com os dados do CGE, o dia começou com nebulosidade, formação de neblina, chuvas isoladas e termômetros oscilando em torno dos 19,9°C durante a madrugada. As temperaturas mínimas chegaram aos 18,2°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 21,2°C.

O CGE mostra ainda que março acumulou, até o momento, 27,7 mm de chuvas, o que corresponde a 15,6% dos 177,1 mm esperados para o mês.

Segundo a Defesa Civil estadual, São Paulo permanece marcado por temperaturas mais amenas na região sudeste do estado, devido à passagem de uma frente fria. A partir da tarde, há previsão de chuvas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento intensas em toda a faixa leste e parte do interior paulista. Até o momento, os modelos indicam acumulados mais significativos para o Vale do Ribeira e Vale do Paraíba.