Rádio MEC apresenta ao vivo concerto da Filarmônica de Goiás

A Rádio MEC transmite ao vivo nesta quinta-feira (13), às 20h, o segundo concerto da temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Goiás. Sob regência de Mariana Menezes (foto), o espetáculo acontece no Teatro Basileu França, em Goiânia, com entrada gratuita. . Sob regência de Mariana Menezes (foto), o espetáculo acontece no Teatro Basileu França, em Goiânia, com entrada gratuita.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O repertório da performance apresentada pela emissora pública passeia pelos séculos XVIII e XX, através de obras dos europeus Samuel Coleridge-Taylor, Mozart e Antonín Dvořák.

Durante o concerto, a Filarmônica executa La Bomboula (Samuel Coleridge-Taylor); Sinfonia Nº35 (Mozart); e Sinfonia Nº9 (Dvořák). Com o tema Pioneiros, a temporada de 2025 da Orquestra Filarmônica de Goiás homenageia grandes nomes da música clássica ao redor do mundo e celebra obras-primas nacionais e internacionais. Ao longo do ano, a série de concertos apresenta peças que entraram para a história da música erudita. Uma das mais jovens maestras em destaque no atual cenário musical brasileiro, Mariana Menezes já regeu as principais orquestras brasileiras, como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), a Orquestra Sinfônica Municipal (Theatro Municipal de São Paulo), Orquestra Filarmônica de Goiás, Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), Orquestra Sinfônica do Paraná, Orquestra Sinfônica da USP (Osusp), Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, entre outras.

Fundada em 1980, a Orquestra Filarmônica de Goiás é conhecida por sua versatilidade e excelência artística. Com um repertório que abrange desde o barroco até a música contemporânea, o grupo tem se destacado em apresentações tanto no Brasil quanto no exterior, sob a batuta de renomados maestros e a participação de solistas de prestígio internacional. Sobre a Rádio MEC Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos. A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC. Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Histórico da emissora Sinônimo de educação, arte e cultura, a MEC foi a primeira emissora radiofônica do Brasil. Sucessora da Rádio Sociedade, criada em 1923 por Edgard Roquette-Pinto e Henrique Morize, guarda a história da música brasileira e tem papel importante na formação musical e cultural do país. Em 5 de julho de 2022, foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Rio de Janeiro. Doada em 1936 ao Ministério da Educação, a Rádio MEC é gerida desde 2007 pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Com cerca de 50 mil registros e produções, a emissora possui um patrimônio de gravações de depoimentos que vão de Getúlio Vargas a Monteiro Lobato, passando por crônicas de Cecília Meireles e Manuel Bandeira.