Relatório sobre morte de delator do PCC deve ser concluído esta semana

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os executores diretos da morte de Gritzbach e outros três homens, que seguem foragidos, serão indiciados no relatório final deste inquérito policial. Um destes denunciados é o mandante do crime. Os nomes das pessoas que serão denunciadas neste inquérito ainda não foram revelados pela polícia.

A SSP informou que um novo inquérito policial será aberto como desdobramento do caso. Neste novo inquérito será investigada a participação de outras pessoas que não estão diretamente envolvidas com o homicídio, mas auxiliaram na prestação de auxílio material e pessoal aos criminosos.

Histórico

Gritzbach era réu por homicídio e acusado de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro para a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). No ano passado, ele havia assinado uma delação premiada com o Ministério Público, entregando o nome de pessoas ligadas ao PCC e também acusando policiais de corrupção.

Até este momento, 26 pessoas já foram presas por envolvimento no caso, sendo 17 policiais militares e cinco policiais civis. Outras quatro pessoas presas são suspeitas de ter alguma relação com o homem que foi apontado como integrante da facção criminosa e que teria atuado como “olheiro” no dia do crime.