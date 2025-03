No mês do consumidor, Procon SP faz atendimento no metrô

Na capital paulista, por exemplo, especialistas do Procon estarão nas estações Corinthians-Itaquera, Tamanduateí, Tatuapé e no Terminal Metropolitano do Jabaquara, na capital paulista, para passar orientações e receber reclamações dos consumidores. O atendimento nesses locais funcionará durante toda esta semana, até a próxima sexta-feira (14), das 09 às 15 horas.

Procons itinerantes também estarão espalhados por diversas cidades do estado para atendimento aos consumidores que queiram registrar reclamações ou pedir orientações, inclusive sobre o Programa de Apoio ao Superendividado. Estas ações serão realizadas em Taubaté, Santos, Bauru, Francisco Morato, Monte Aprazível, Barretos, Sumaré, Ferraz de Vasconcelos, Bragança Paulista, Hortolândia e Santana do Parnaíba. Os horários e dias disponíveis para atendimento em cada uma dessas cidades pode ser consultado nas redes sociais do órgão.

Palestras gratuitas

Durante este mês de março, o Procon também promoverá palestras online e gratuitas, com orientações ao consumidor. Na próxima quinta-feira (13), por exemplo, haverá uma palestra sobre orientação financeira. Também estão agendadas palestras sobre armadilhas do consumo, direitos básicos do consumidor e relações de consumo na era digital.

Para participar é preciso se inscrever até a véspera do dia do curso. As inscrições devem ser feitas pelo site (https://www.procon.sp.gov.br/epdc/ ). As palestras também serão transmitidas pelos canais do Procon no YouTube (@TVProconSP) e Instagram (@proconsp).