Aos 95 anos, Fernanda Montenegro abre ano da ABL com recital literário

A atriz e acadêmicaUma fila longa se formou do lado de fora do prédio e o auditório principal ficou lotado para assistir ao recital que abriu a programação cultural de 2025 da ABL.

Em uma sala escura, com palco, cenário e roupas pretas, a luz realçou ainda mais rosto, mãos e cabelos brancos da atriz. E evidenciou a habilidade de alternar entre diferentes tons e expressões que os textos escolhidos para o recital pediam. Em cerca de uma hora e quarenta minutos ininterruptos de apresentação, ela apresentou um fôlego invejável para alguém com 95 anos de idade.

No evento chamado Uma Academia toda prosa, Fernanda leu contos e crônicas acadêmicos atuais e do passado: Ailton Krenak, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Antônio Torres, Domício Proença Filho, Edgard Telles Ribeiro, Godofredo de Oliveira Neto, Heloisa Teixeira, Ignácio de Loyola Brandão, João Almino, Paulo Coelho, Rosiska Darcy de Oliveira, Ruy Castro e Machado de Assis.

Até dezembro, a ABL tem uma agenda cheia de atividades que celebram a literatura brasileira. A escolha de Fernanda Montenegro para o primeiro evento do ano vem pouco tempo depois de o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, no qual a atriz atua, vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ela também estará nos cinemas a partir da próxima quinta-feira (13), com o filme Vitória.