"Pela primeira vez, tenho paz", diz sobrinha após prisão de médico acusado de abuso

Ao ser preso o médico afirmou a jornalistas que ficara na cadeia por apenas dois dias e nega as acusações

Gabriela Cunha Lima, sobrinha do médico Fernando Cunha Lima, de 81 anos, afirmou na sexta-feira passada, 7, que se sente aliviada após a prisão do tio, acusado de crimes sexuais contra menores . O médico foi capturado em Pernambuco após passar quatro meses foragido da Justiça da Paraíba, segundo o portal g1 Paraíba.

Gabriela relatou ter sido vítima do tio quando tinha apenas 9 anos, na década de 1990.

O crime, segundo ela, ocorreu durante uma viagem da família à casa de praia do médico, em João Pessoa. Na época, ela permaneceu em silêncio por dois anos, compartilhando a experiência apenas com uma prima que também estava lá, de acordo com o Jornal da Paraíba.

Embora o crime contra Gabriela já tenha prescrito, por já ter se passado mais de 30 anos, ela e a sobrinha foram incluídas no processo como testemunhas. Os depoimentos reforçam a investigação sobre abusos mais recentes, registrados a partir de agosto de 2024, quando a mãe de um paciente entrou em contato com as autoridades para denunciar Fernando Cunha.

Fernando Cunha Lima foi localizado em um imóvel alugado na cidade de Paulista, onde morava com a esposa e contava com uma rede de apoio para se esconder, ainda conforme o g1.