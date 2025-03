Exposição em São Paulo exalta produção fotográfica de mulheres do Pará

Neste sábado em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo inaugura a exposição Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará. Neste sábado em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo inaugura a exposição Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará.

A mostra nasce de um extenso trabalho de pesquisa que vem sendo realizado há mais de uma década e propõe reflexões sobre questões envolvendo a identidade, o território e a memória. O projeto é do Museu das Mulheres e tem curadoria de Sissa Aneleh, que também é diretora do museu e que conversou com a Agência Brasil: “Nessa mostra estamos apresentando um capítulo da história da fotografia brasileira que está faltando incluir: as mulheres, em especial as mulheres do Norte.”

As cerca de 180 obras apresentadas – entre fotografias, áudios e vídeos – revelam a força e sensibilidade das narrativas visuais que traduzem a riqueza cultural e social da Amazônia, muitas delas atravessadas pelo olhar feminino e pela resistência de mulheres que fazem parte desse território. “Quando a gente fala em Amazônia, a gente logo imagina que a Amazônia é floresta, povos indígenas e povos africanos, mas a gente também tem um lado urbano e contemporâneo [apresentado na exposição].” Gerações A mostra traça um panorama de mais de 40 anos de produção fotográfica feminina na Amazônia, reunindo gerações de artistas que exploram desde a experimentação visual até a documentação social.

A mostra é composta por trabalhos de Bárbara Freire, Cláudia Leão, Leila Jinkings, Paula Sampaio, Walda Marques, Evna Moura, Deia Lima, Jacy Santos, Nailana Thiely, Renata Aguiar e Nay Jinknss. “Pela primeira vez estão reunidas três gerações de fotógrafas do Pará. A primeira geração, que eu considero como as pioneiras, são pioneiras da fotografia objetiva, documental e de viagem. Há também as fotografias experimentais, que já são um outro grupo de artistas que estão trabalhando hibridismo e tecnologias na fotografia. E há as fotógrafas voltadas para o contemporâneo, mais híbridas e com outros elementos artísticos e estéticos”, explicou a curadora. Essas fotografias mostram não só a natureza exuberante do Norte do país, como também os costumes, culturas e as pessoas que vivem e fundamentam essa região, principalmente as mulheres. Entre elas, as erveiras do Mercado Ver-o-Peso, de Belém, um dos mercados públicos mais antigos do país.

“Qual é o grande diferencial da fotografia feminina artística paraense? O foco é o universo feminino. O foco são as mulheres de todas as idades, etnias e religiosidades. Temos um universo vasto plural do feminino.” “Os vetores que guiam as mulheres [fotógrafas do Pará] é toda a cultura e a identidade que fazem com que elas tenham essa preferência pelo que é local ou regional”, destacou. Outra característica fortemente relacionada a essas fotógrafas é o afeto. “Uma coisa muito interessante também é a fotografia afetiva porque existe um olhar muito carinhoso sobre essas mulheres de todas as idades, de todas as etnias e diversidades humanas”, explicou a curadora.