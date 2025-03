Dezenas de blocos de rua se apesentam neste final de semana no Rio

O final de semana promete manter a capital carioca movimentada. Dentro do período oficial de festas, a Rua Primeiro de Março recebe o Bloco da Anitta neste sábado (8), e o Monobloco no domingo (9).

A partir das 7h, o Bloco da Anitta agita o circuito dos megablocos, com os grandes hits da cantora e sucessos da música brasileira. O bloco desfila desde 2016, inicialmente como Bloco das Poderosas. Neste ano a cantora promoveu ensaios nos últimos meses em diversos estados do país.

Já o Monobloco, que se apresenta no domingo, é conhecido por incorporar diversos ritmos e estilos musicais ao compasso do samba. O repertório eclético inclui as tradicionais marchinhas de João Roberto Kelly; o samba de Cartola e Clara Nunes; passando pelo xote de Alceu Valença; o forró de Luiz Gonzaga; o funk de Ludmilla; o pop de Anitta; e até hits de Paralamas do Sucesso, Raul Seixas e Tim Maia.

Outros blocos também sairão às ruas, como o Quizomba, que tradicionalmente agita as ruas da Lapa, no sábado, com concentração às 9h; e o Bloco Cultural Sete de Paus, que desfila no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, berço do samba, a partir das 16h.