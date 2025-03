Campeã de SP, Rosas de Ouro é presidida há 22 anos por uma mulher

A Rosas de Ouro nasceu nas ruas do bairro da Brasilândia, na zona Norte da capital paulista, com Seu Basílio e outros fundadores, todos amigos e que eram líderes comunitários.

Preconceito

A presidente da Roseira, apelido carinhoso da escola de samba, afirmou que quando assumiu a presidência, a recepção pelos pelos integrantes da agremiação não foi boa e foi repleta de preconceitos e descrença em relação a sua competência.

“Você imagina, 22 anos atrás, uma mulher assumir um cargo que é masculino era muito mais complicado. Eles diziam que eu ia acabar com a Rosas de Ouro, que não ia aguentar as pressões, a administração, o trabalho do dia a dia. Não é fácil, porque sendo mulher você tem que mostrar três vezes mais que você é capaz, competente, que as coisas vão acontecer, dar certo”.

Ela destacou que das 14 escolas de samba do Grupo Especial, apenas três têm mulheres na liderança. Angelina garante, no entanto, que mulheres dão muito certo nessa posição, porque são atentas aos detalhes: “e o carnaval se ganha no detalhe”.