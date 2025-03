Morre Daniel Pearl, referência na mídia progressista brasileira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme as redes sociais do jornalista, o velório começou às 11h, no cemitério Paz Eterna Aldeota, em Fortaleza, e o enterro está programada para às 16h, no cemitério Parque da Paz.