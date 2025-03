Carnaval de SP: TV Brasil exibe desfile das Campeãs com exclusividade

A TV Brasil termina a programação especial de Carnaval com a transmissão exclusiva do Desfile das Escolas de Samba Campeãs do Carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, neste sábado (8), ao vivo, a partir das 21h, na faixa Carnavais do Brasil. termina a programação especial de Carnaval com a

Os apresentadores Bruno Barros e Flávia Grossi destacam as agremiações que participam da festa. Os convidados para comentar a performance comemorativa na telinha da emissora pública são a ritmista Carolina Santos, o mestre-sala Felipe Gabriel e o jornalista Felipe Rangel, locutor da Rádio MEC. Direto do Sambódromo do Anhembi, a repórter Ana Graziela Aguiar traz as notícias com os foliões.

O Desfile das Campeãs reúne as cinco agremiações classificadas nas primeiras posições do Grupo Especial de São Paulo. A escola de samba Rosas de Ouro foi a vencedora (imagem em destaque). Também retornam para celebrar Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Camisa Verde e Branco. A programação também traz a campeã e a vice do Grupo de Acesso 1, Tom Maior e Mocidade Unida da Mooca (MUM), além da ganhadora e da segunda colocada do Grupo de Acesso 2, Pérola Negra e Camisa 12, respectivamente. Para participar da transmissão da TV Brasil durante a cobertura especial, basta utilizar a hashtag #CarnavaisdoBrasil nas redes sociais. O público ainda pode interagir por meio do envio de mensagem de texto pelo WhatsApp para o número (21) 9903-5329.

Grupo Especial, Acesso 1 e Acesso 2 A escola de samba Rosas de Ouro conquistou o oitavo título do Grupo Especial de São Paulo em 2025, depois da última vitória há 15 anos, em 2010. Com o enredo Rosas de Ouro em uma Grande Jogada, a agremiação trouxe a história dos jogos e fez um painel de como eles influenciaram a humanidade.

As demais escolas que voltam a se apresentar no Sambódromo do Anhembi são Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Camisa Verde e Branco que terminaram a apuração entre o segundo e o quinto lugar, respectivamente. A acirrada disputa foi decidida apenas na última nota, nos critérios de desempate. A diferença entre as duas primeiras colocadas e as outras três agremiações que retornam para o Desfile das Campeãs foi de apenas um décimo. Ainda no Grupo Especial, as escolas de samba Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde foram as últimas classificadas, em 13º e 14º. Elas descem para o Grupo de Acesso 1 em 2026.

As agremiações Tom Maior e Mocidade Unida da Mooca (MUM) ficaram, respectivamente, em primeiro e segundo lugar do Grupo de Acesso 1 e desfilam no Grupo Especial no próximo ano. A apresentação foi acompanhada pela TV Brasil no dia 2 de março, sob o comando de Marilia Arrigoni e Tiago Alves. As escolas de samba X-9 Paulistana e Unidos de Lucas ficaram no sétimo e oitavo lugares. Elas foram rebaixadas para o Grupo de Acesso 2 em 2026. As agremiações Pérola Negra e Camisa 12 conquistaram o título e o vice-campeonato do Grupo de Acesso 2, respectivamente, e desfilam no Grupo de Acesso 1 em 2026.