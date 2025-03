Campeã da Série Ouro das escolas do Rio será conhecida nesta quinta

Treze escolas de samba disputam o título deste ano. A campeã ganhará o direito de desfilar pelo Grupo Especial, a primeira divisão do samba, no carnaval de 2026. As duas últimas colocadas serão rebaixadas para a Série Prata, a terceira divisão, que desfila na avenida Intendente Magalhães, em Madureira, na zona norte do Rio.