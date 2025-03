Rodovia Rio-Santos tem trânsito intenso após carnaval

A Polícia Rodoviária Federal informou, no Rio de Janeiro, que o trânsito está intenso na Rodovia Rio-Santos (BR-101) nesta Quarta-Feira de Cinzas (5). Nas demais rodovias federais o fluxo é normal. Segundo a Ecoponte, concessionária da Ponte Rio-Niterói, o fluxo está bom. Tanto no sentido Rio quanto no sentido Niterói gasta-se 13 minutos.