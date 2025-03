Neguinho da Beija-Flor celebra título no adeus: “agora, só camarote”

“Tem uma garotada chegando com todo o gás. Tem que deixar para eles agora. A idade chega para todo mundo. O tempo não para, como dizia Cazuza, e estou sabendo reconhecer o meu limite. Marquês de Sapucaí, agora, só no camarote”.

“A ideia da Beija-Flor é fazer uma disputa entre os intérpretes da casa para escolher. Vão me colocar no júri. Vai ser logo depois do carnaval. E tem muita gente boa”, disse Neguinho.

Homenagem a Laíla

A Beija-Flor foi a segunda escola a desfilar na segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ela apresentou ao público o enredo “Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas”, uma homenagem ao diretor de carnaval que figura entre as maiores personalidades da agremiação e do carnaval carioca.