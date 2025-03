Último dia de carnaval em São Paulo tem 58 blocos na rua

O último dia de carnaval de 2025 na capital paulista tem a apresentação de 58 blocos de rua. Entre os destaques desta terça-feira (4) está o bloco Ezatamentchy, que animará ruas do bairro de Santa Cecília até as 17h.

Também em Santa Cecília, os foliões poderão se divertir no bloco da Mama (até as 17h), e perto dali, na Vila Buarque, no bloco do Fubá, que ficará até um pouco mais tarde, às 18h.